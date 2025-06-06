The Guardian: Василий Малюк сделал СБУ спецслужбой мирового уровня 1 6.06.2025, 20:54

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Василий Малюк

Он стал кошмаром для российского агрессора.

Операция «Паутина», в результате которой Россия потеряла десятки стратегических ракетоносцев, стала вершиной мировой славы СБУ. По крайней мере на текущий момент. Но достичь этого успеха украинская спецслужба смогла благодаря ее руководителю Василию Малюку, пишет британская The Guardian (перевод - «Униан»).

В довольно комплементарной статье издание попыталось нарисовать портрет человека, который сделал СБУ одной из самых мощных спецслужб мира, сделав решающий вклад в нейтрализацию Черноморского флота РФ, нанеся мощный удар российской стратегической авиации и постоянно пуская кровь российской военной машине на фронте.

Сотрудники СБУ, с которыми поговорил журналист, считают, что операции СБУ под руководством Василия Малюка станут темой книг и фильмов.

- Потому что по сравнению с тем, что сейчас делает служба безопасности, Голливуд нервно курит в сторонке, - сказал один из них.

«Но Малюк не злой - это важно. Часто те, кто возглавляет эти организации, являются злыми. Он не хочет никому нанести вред, но знает, что иногда ему приходится это делать», - добавил другой собеседник.

Малюк с юности мечтал работать в СБУ, поэтому поступил в спецслужбу в 17 лет, когда пошел учиться в соответствующее заведение.

- Он был очень спокойным в молодости. Он всегда был физически очень сильным. Он постоянно тренировался в спортзале. Он считает, что когда человек занимается спортом, он дисциплинирован и организован, - рассказал давний знакомый Малюка.

Автор публикации отмечает, что предшественник Малюка, Иван Баканов, привел СБУ в плачевное состояние. Новый же начальник смог навести порядок, подтверждением чего и стала успешная операция «Паутина» - в частности тот факт, что за полтора года подготовки не произошло ни одной утечки о ней.

The Guardian пишет, что идея операции «Паутина» не принадлежала Малюку, но он увидел ее потенциал и затем убедил президента Украины Владимира Зеленского в целесообразности ее проведения.

Источники сообщили автору публикации, что Малюк не интересуется политикой и является достаточно жестким к подчиненным, которые не справляются с работой.

- Но в целом он конструктивный. Он дает своим подчиненным время, которое, по его мнению, им нужно для выполнения своих задач. Легче руководить, когда у тебя есть карт-бланш. Но карт-бланш все равно нужно заслужить. И Малюк этот карт-бланш заслужил, - рассказал один из сотрудников СБУ.

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