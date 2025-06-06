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Сколько надо съесть чеснока и лука, чтобы укрепить иммунитет?

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  • 6.06.2025, 21:05
  • 2,336
Сколько надо съесть чеснока и лука, чтобы укрепить иммунитет?

Объяснил специалист.

«Говорят, чтобы поднять иммунитет, надо есть больше лука и чеснока…», - написал в редакцию «АиФ» житель Бреста.

Поднять иммунитет усиленным употреблением только чеснока и лука невозможно. Также не нужно рассчитывать на лук и чеснок как на лекарство от простуды, объясняет специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.

В луке и чесноке имеются фитонциды, обладающие антимикробным и дезинфицирующим эффектом. Однако он длится недолго и только в зоне распространения аромата. По словам Тяжельникова, лук и чеснок укрепляют иммунитет и помогают противостоять простуде, но только в составе сбалансированной диеты.

Специалист добавил, что в сутки достаточно употреблять половину зубчика чеснока и четверть средней луковицы. Он порекомендовал съедать их в сыром виде. Врач объяснил, что термическая обработка сокращает полезные свойства овощных культур.

Британский эпидемиолог Тим Спектор советует мелко резать лук и чеснок за 10 минут до начала их приготовления. Так овощи приобретают дополнительные лечебные свойства, в том числе против раковых клеток.

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