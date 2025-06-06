Стало известно, когда состоится новая встреча Зеленского и Трампа

Стало известно, когда состоится новая встреча Зеленского и Трампа2
- 6.06.2025, 21:14
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Уже идет подготовка к ней.
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с украинской делегацией посетил США и встретился с американскими чиновниками. Этот визит был, в том числе, и подготовкой к предстоящей встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Об этом заявил Андрей Ермак в эфире национального марафона.
Он отметил, что встреча между президентом Украины и лидером США состоится на полях саммита G7 в Канаде. Это произойдет уже через несколько дней, а именно с 13 по 15 июня.
- Поэтому это (визит украинской делегации в США – прим.) был один из важных шагов по подготовке этого разговора, – заявил Ермак.
К слову, прошлая встреча Зеленского с Трампом была 26 апреля. Разговор состоялся в Риме, когда украинский и американский руководители прибыли на похороны Папы Римского Франциска.
Президент Украины отмечал, что тогда у него с главой Белого дома состоялся «лучший разговор из всех, которые были до этого». Сама встреча длилась 15 минут.
Встреча Зеленского и Трампа - Ермак сказал, где и когда могут увидеться лидеры - 24 Канал
Визит украинской делегации в США был также подготовкой к встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа, сказал Андрей Ермак. Где и когда могут увидеться Зеленский и Трамп - 24 Канал.