Reuters: Замена потерянных от «Паутины» бомбардировщиков займет у России годы 6.06.2025, 21:35

У оккупантов уже есть проблемы с реализацией военных программ.

Замена стратегических бомбардировщиков, которые были поражены во время спецоперации Службы безопасности Украины «Паутина», займет у Российской Федерации годы и еще больше задержит ее программу модернизации.

Об этом пишет Reuters (перевод - «Униан»), ссылаясь на западных экспертов по военной авиации. Два американских чиновника рассказали агентству, что Соединенные Штаты Америки оценили потери авиации РФ следующим образом: поражено до 20 военных самолетов, еще около 10 - уничтожены.

Хотя в России уверяют, что смогут все отремонтировать, провоенные блогеры пишут об уничтожении или серьезном повреждении около десятка самолетов. Они обвиняют российское командование в халатности.

Аналитики говорят, что уничтожение этих самолетов не окажет серьезного влияния на ядерные ударные возможности России, поскольку те в значительной степени состоят из ракет наземного и подводного базирования. В то же время эксперт по авиации лондонского аналитического центра RUSI Джастин Бронк отмечает, что Россия использовала бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 не только для массированных обстрелов Украины, но и для патрулирования в Арктике, Северной Атлантике и северной части Тихого океана, демонстрируя Западу свою силу.

По его данным, в начале полномасштабной войны Москва имела флот из 50-60 самолетов Ту-95МС, около 60 Ту-22М3 и около 20 тяжелых бомбардировщиков Ту-160М, способных нести ядерное оружие. Согласно его подсчетам, россияне уже потеряли более 10% объединенного флота Ту-95МС и Ту-22М3:

- Эти потери создадут значительное давление на ключевые российские силы, которые уже работали на максимальной мощности.

Аэрокосмический эксперт Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри отмечает, что разработанные во времени СССР бомбардировщики модернизировались, однако их производства больше не существует. Кроме того, критически важными для систем авионики являются микропроцессоры, поставки которых находятся под санкциями.

Хотя российская сторона модернизирует свой парк бомбардировщиков Ту-160, производство новых самолетов проходит медленно - по данным одного из российских блогеров, четыре единицы в год. Между тем начальное производство Перспективного авиационного комплекса дальней авиации может начаться только в следующем году.

Директор проекта «Ядерная информация» при Федерации американских ученых Ханс Кристенсен считает, что Москве не хватит сил ускорить планы по ПАК ДА, поскольку она уже задерживает другие крупные оборонные проекты, среди которых и новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

«России будет трудно выполнить программу ПАК ДА вообще в ближайшие пять лет, не говоря уже о ее ускорении, из-за дефицита бюджета и материально-технических ограничений в промышленности, вызванных санкциями», - согласился с ним Бронк.

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