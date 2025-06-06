Зеленский: Путин выторговывает себе время для продолжения войны
- 6.06.2025, 21:41
Россияне постоянно пытаются расколоть мир.
Российский диктатор Путин пользуется тем, что не все в мире осуждают его атаки на Украину. Он хочет продолжать войну и выторговывает для этого время.
Об этом заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
Глава украинского государства рассказал, что в результате сегодняшнего ночного массированного удара россиян по всей стране пострадали 80 человек. Всем предоставили помощь. Также есть погибшие. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших - в Киеве и Луцке. Под завалами еще могут быть люди.
Президент Украины обратил внимание, что погибшие в Киеве - это спасатели Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор, которые прибыли на место первого удара и были убиты повторным ударом российских оккупантов.
- И, к сожалению, не все в мире осуждают подобные удары. И именно этим Путин пользуется. Он выторговывает время, чтобы продолжать воевать. Россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление за войну, - добавил он.
По словам Зеленского, дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть обеспечены, мир должен быть установлен. Для этого необходимы начальные шаги, в том числе прекращение огня.
- Надо давить на Россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились, - подчеркнул президент Украины.