Стратегическая авиация РФ убегает на край света от украинских дронов 6.06.2025, 22:07

Делают все, чтобы ни одна фура до них не добралась.

В ночь на 6 июня Украина успешно атаковала российские аэродромы «Энгельс» и «Дягилево». Также оккупанты уже отогнали свои Ту-160 на край света.

Об этом «24 Каналу» рассказал руководитель украинских программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук, отметив, что последние удары Украины по России являются чрезвычайно успешными. Не зря возле «Энгельса» было видно густой черный дым. Там удалось ударить по важному объекту.

Как отметил Лакийчук, Генштаб ВСУ уже сообщал, что возле «Энгельса» удалось попасть по меньшей мере в три резервуара с горюче-смазочными материалами. И это не обычная традиционная нефтебаза для сельского хозяйства.

Фактически это склады горюче-смазочных материалов для стратегической авиации России. Там хранят топливо, которым заправляют Ту-95, Ту-160 и т.п.

- Кроме того, россияне еще и перегнали свои «белые лебеди» Ту-160, которых у них совсем мало, аж в Анадырь на Чукотку (6600 километров от Украины). Я в свое время служил в Камчатке. Так до Анадыря дороги нет. Делают все, чтобы ни одна фура до них не добралась, – сказал Лакийчук.

В общем недавно удары по «Энгельсу» и «Дягилево» были направлены для того, чтобы помешать оккупантам осуществить массированный ракетный удар.

- Очевидно, что часть самолетов не поднялась. Ни одной ракеты Х-22 не летело. А Х-22 – это как раз «Дягилево». Это Ту-22. К сожалению, Ту-95 нанесли удар. Но думаю, что их могло быть значительно больше, если бы не действия наших защитников, – подчеркнул Лакийчук.

Добавим, 5 июня взрывы прогремели в аэропорту «Брянск». Была информация, что, возможно, удалось поразить ракетный комплекс. Теперь стало известно, что там еще и уничтожили вертолет Ми-8 и повредили вертолет Ми-35.

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