РФ в течение часа ударила по Харькову ракетой, двумя КАБами и из РСЗО «Торнадо-С» 6.06.2025, 22:42

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА.

Россия вечером 6 июня атаковала Харьков. Враг ударил управляемыми авиабомбами (КАБ), а затем ракетами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Около 19:00 оккупанты нанесли удары КАБами. По предварительным данным, зафиксировано несколько прилетов по промзоне в Киевском районе города. Информация о пострадавших не поступала.

Около 20:00 Терехов сообщил, что Харьков находится под ударами ракет, и предостерег находиться в укрытиях. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным зафиксированы попадания ракет в Киевском районе Харькова.

Позже, в 21:18, Синегубов сообщил, что предварительно, в течение часа армия РФ ударила по Харькову ракетой, двумя КАБами и РСЗО «Торнадо-С».

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