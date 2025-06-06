РФ в течение часа ударила по Харькову ракетой, двумя КАБами и из РСЗО «Торнадо-С»
- 6.06.2025, 22:42
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА.
Россия вечером 6 июня атаковала Харьков. Враг ударил управляемыми авиабомбами (КАБ), а затем ракетами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Около 19:00 оккупанты нанесли удары КАБами. По предварительным данным, зафиксировано несколько прилетов по промзоне в Киевском районе города. Информация о пострадавших не поступала.
Около 20:00 Терехов сообщил, что Харьков находится под ударами ракет, и предостерег находиться в укрытиях. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным зафиксированы попадания ракет в Киевском районе Харькова.
Позже, в 21:18, Синегубов сообщил, что предварительно, в течение часа армия РФ ударила по Харькову ракетой, двумя КАБами и РСЗО «Торнадо-С».