В Беларуси раскопали древний подземный тоннель 6.06.2025, 22:45

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Его смогут увидеть туристы.

В Заславле обнаружили уникальный подземный ход на территории древнего городища.

Его существование подтвердили архивные документы археологических исследований 1970-х годов, рассказала БелТА начальник главного управления культуры Миноблисполкома Алла Шахотько.

- В них было обнаружено, что на городище размещался подземный ход. Примерная длина хода – 80 м, высота – около 1,2 м. Информации о нем немного, однако тоннель уникален и может стать доступным для туристов, – отметила она.

По ее словам, в настоящее время специалисты НАН проводят здесь раскопки. Они продлятся около месяца. В дальнейшем планируется провести реконструкцию объекта.

- Большой интерес вызывает сам подземный ход: как он выглядит, куда ведет и каким было его предназначение. На все эти вопросы ответят нам ученые, которые проведут исследования, – пояснила Алла Шахотько.

Главная цель – сохранить исторический памятник и сделать его доступным для гостей.

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