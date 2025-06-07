Мощный сигнал режиму Путина 7.06.2025, 2:00

Есть потенциал, чтобы принудить РФ к реальным мирным переговорам.

Российские бомбардировщики Ту-95, которые попали под атаку дронов Службы безопасности Украины в ходе операции «Паутина», были готовы к нанесению ракетных ударов по Украине. Об этом 6 июня сообщил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.

Глава эстонской разведки подчеркнул, что все поврежденные самолеты РФ активно применялись в ракетных атаках на украинские города.

- Поврежденные самолеты готовились к выполнению боевых задач. Таким образом, удар был нанесен по стратегической авиации России в момент ее наивысшей боевой готовности. Восстановление самолетов потребует от России значительных ресурсов.

Прежде всего, это означает усиление внутренних мер безопасности и мер по защите войск. Особенно важно, что Украина провела ряд одновременных спецопераций в самых отдаленных районах России, что стало мощным сигналом путинскому режиму о потенциале, который может быть использован для принуждения России к реальным мирным переговорам. В такой ситуации любые ответные действия России выглядят слабыми и неубедительными, лишь подчеркивая ее неспособность эффективно реагировать, — заявил Антс Кивисельг на брифинге в Министерстве обороны Эстонии.

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