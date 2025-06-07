Из-за конфликта с Маском Трамп планирует избавиться от своего автомобиля Tesla
- 7.06.2025, 4:10
Tesla могут продать или, возможно, подарить.
После спора с самым богатым человеком мира Илоном Маском президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует избавиться от автомобиля Tesla, который он приобрел в марте. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Другой чиновник рассказал журналистам, что красный автомобиль Трампа могут продать или, возможно, подарить.
CNN добавляет, что по состоянию на утро пятницы Tesla все еще можно было увидеть припаркованной на Западном подъезде к резиденции президента.
В марте Трамп превратил Южную лужайку в нечто похожее на шоу-рум Tesla. Это был очевидный жест в адрес Маска, своего тогдашнего советника. Позже в тот же день Трамп публично объявил, что покупает Tesla и даже приобрел кибер-трак для своей внучки.