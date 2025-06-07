Опасный вирус, обнаруженный в Китае, может спровоцировать новую пандемию
- 7.06.2025, 6:30
Об этом предупреждают американские ученые.
Обнаруженный в Китае новый опасный коронавирус может спровоцировать следующую пандемию. Возбудитель тесно связан с MERS, чрезвычайно смертельным вирусом, который убивает до трети зараженных.
Как сообщает The Daily Mail, команда исследователей из Университета штата Вашингтон обнаружила, что вирус может распространиться на людей.
Речь идет о вирусе HKU5-CoV-2, который впервые был задокументирован у летучих мышей исследователями из китайской лаборатории, откуда, как полагают, произошла утечка Covid.
Для последнего исследования команда из Университета штата Вашингтон изучала, как новый патоген взаимодействует с клетками человека в лабораторных экспериментах.
«Мы обнаружили, что вирусы HKU5 могут быть лишь в шаге от того, чтобы распространиться на людей», — сказал один из руководителей исследования профессор Майкл Летко.
Результаты исследования показывают, что небольшое изменение в шиповидном белке вируса может позволить ему связываться с клетками ACE2 человека, которые находятся в горле, рту и носу людей.
Исследователи собрали штамм HKU5-CoV-2 из небольшой подгруппы сотен летучих мышей, мазки которых были взяты из южных и восточных регионов Китая.
Сейчас он распространяется только среди летучих мышей, но эксперты опасаются, что нерегулируемая торговля дикими животными в Китае повышает риск распространения вируса.
Если HKU5 перейдет на промежуточное животное, такое как норка или мусанг, он может приобрести мутации, необходимые для заражения людей.