Новый президент Южной Кореи договорился с Трампом о торговых переговорах 7.06.2025, 8:27

Стали известны подробности.

Новый президент Южной Кореи Ли Джэ Мен впервые поговорил с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе разговора он согласился добиваться «ощутимых результатов» в торговых переговорах.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Два президента согласились работать над взаимовыгодным соглашением о тарифных консультациях между Южной Кореей и США как можно скорее», - заявила пресс-секретарь президента Кан Ю-джун, добавив, что страны проведут «переговоры на рабочем уровне».

Также лидеры обсудили пути углубления двухстороннего альянса. По словам Кан, Трамп пригласил Ли посетить США, и обе стороны рассматривают возможность встречи в ближайшее время.

Bloomberg пишет, что достижение соглашения с администрацией Трампа о снижении тарифов, которые приостановлены до следующего месяца, вероятно, будет одним из первых приоритетов Ли после победы на выборах в начале этой недели. Отмечается, что вакуум руководства в Сеуле в последние месяцы стал одной из главных причин отсутствия прогресса в переговорах между двумя странами.

Как известно, 25% пошлины, введенные против Южной Кореи 2 апреля, являются одними из самых высоких для союзника США и должны вступить в силу в начале июля после 90-дневной приостановки.

Более того, дополнительные секторальные тарифы могут нанести еще больший ущерб, поскольку они угрожают ключевым экспортным секторам, включая полупроводники, автомобили, сталь и алюминий. Зарубежные поставки в США эквивалентны более чем 40% валового внутреннего продукта экономики.

Bloomberg добавило, что приверженность вооруженных сил США Азии, а также стоимость размещения около 28 000 американских солдат, размещенных в Южной Корее - являются другими острыми темами, которые стали предметом споров между двумя странами.

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