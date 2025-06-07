Разгром дальней авиации РФ: Кремлю нечем заменить уничтоженные Ту-95М и Ту-22М3 3 7.06.2025, 8:30

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Козыри сейчас в руках Украины.

Разгром российской стратегической авиации в рамках спецоперации СБУ под названием «Паутина» стал большим ударом по военным возможностям Кремля. Уничтоженные бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 не производятся уже десятилетиями, а новых самолетов в достаточном количестве у России нет, пишет Reuters со ссылкой на заявления западных экспертов.

Альтернативы нет

Хотя потери не повлияют напрямую на ядерный арсенал РФ, основу которого составляют ракеты наземного и морского базирования, роль Ту-95МС и Ту-22М3 в войне против Украины была значительной.

Эти самолеты регулярно применялись для ракетных ударов по украинским населенным пунктам и инфраструктуре.

Некоторые из них, как видно на видеозаписях, опубликованных СБУ, были вооружены крылатыми ракетами Х-101.

Кроме того, эти самолеты кремлевский режим использовал для демонстрации силы в Арктике, Северной Атлантике и северной части Тихого океана.

По оценке авиационного эксперта Джастина Бронка из RUSI, Россия располагала около 50-60 Ту-95МС и примерно 60 Ту-22М3 до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также в распоряжении было около 20 более современных Ту-160М. Согласно его оценкам, РФ уже потеряла более 10% парка Ту-95МС и Ту-22М3, включая уничтоженные и поврежденные в результате атак дронов и предыдущих инцидентов.

Заменить потерянные самолеты Кремлю будет крайне сложно. Производство Ту-95МС и Ту-22М3 завершилось еще в советские годы. Сейчас Россия сосредоточена на модернизации старых машин, но корпусных заготовок может не хватить, отмечает аналитик Дуглас Барри.

Санкции осложняют поставки компонентов, особенно электроники, хотя часть комплектующих поступает в обход ограничений. Новые Ту-160М производятся крайне медленно – по данным российских источников, не более четырех в год.

Разработка перспективного бомбардировщика ПАК ДА также продвигается медленно. Первый полет планируется не ранее 2026 года, а серийное производство – к 2027-му, и ускорить эти сроки, по мнению экспертов, будет трудно в условиях санкционного давления и бюджетных ограничений.

Козыри в рукаве Украины

Президент США Дональд Трамп в последнее время любил повторять фразу, что у Украины якобы нет козырей на поле боя в противостоянии с Россией, однако масштабная атака на аэродромы базирования российской стратегической авиации демонстрирует ошибочность суждений хозяина Белого дома.

Бывший заместитель помощника главы Пентагона Майк Малрой назвал украинскую операцию «Паутина» одной из самых успешных в современной истории. Она отличалась высоким уровнем секретности, точной координацией и эффективным применением разведданных.

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