Телефонные мошенники выманили у минчанки более 160 тысяч долларов 2 7.06.2025, 8:34

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Женщине звонили по городскому и мобильному телефонам «сотрудники» различных организаций.

Мошенники убедили двух минчанок передать крупные суммы наличных под предлогом защиты сбережений, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Одна из пострадавших — 67-летняя жительница Центрального района столицы — обратилась в милицию в конце мая. Она рассказала, что передала неизвестной женщине, представившейся курьером Национального банка, более 14 тысяч евро и почти 150 тысяч долларов США.

Следователи установили, что накануне потерпевшей звонили по городскому и мобильному телефонам лжесотрудники различных организаций — «Белтелекома», Следственного комитета и Национального банка. Сначала речь шла о продлении договора на услуги связи, но вскоре разговор перешел к запугиванию: якобы против женщины проводится проверка из-за незадекларированных денежных средств и в ближайшее время планируется обыск.

Решением проблемы мошенники назвали «добровольную передачу» денег курьеру. Под сильным психологическим давлением пенсионерка согласилась и передала все свои сбережения.

Вскоре следователи установили личность курьера. Ей оказалась 59-летняя минчанка, которая сама ранее стала жертвой подобной схемы. Женщина пояснила, что поверила звонкам от «госорганов» и передала свои сбережения — 23 тысячи рублей. Затем по просьбе аферистов начала собирать деньги у других пенсионеров и передавала их через курьера в Москву.

Аналогичным способом мошенники обманули 87-летнюю женщину из Фрунзенского района Минска. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником «Белтелекома», и выманил паспортные данные. После этого с ней связались псевдосотрудники уголовного розыска и Национального банка, убеждая срочно «задекларировать» накопления для их защиты. В итоге женщина отдала 9000 евро и 535 долларов курьеру, назвав кодовое слово «Закон».

Мошенники продолжали поддерживать с ней контакт в течение нескольких дней, обещая помощь. Лишь позже пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в милицию.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, устанавливаются причастные лица.

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