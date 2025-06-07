«Путин подложил «бомбу» под Россию» 2 7.06.2025, 8:38

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Экономист рассказал, каким будет распад империи.

Диктатор РФ Путин, начав большую войну против Украины, сломал существовавшую веками модель экономики. Итогом этого будет ослабление Москвы и с высокой вероятностью развал РФ. Такое мнение в интервью высказал российский экономист, профессор Игорь Липсиц, передает «Диалог.UA».

Он уверен, что распад России произойдет по экономическому критерию, а не национальному.

«Вы смотрите на Россию, как на прежнее государство. А за 3 года войны возникла совершенно другая Россия… Россия жила веками торговлей с Европой. Москва и Санкт-Петербург имели ключевое транзитное значение. За три года эта транзитная зона превратилась в тупик… Теперь восточные регионы в западной части РФ не нуждаются. Они поставляют товар на восток в Китай и Индию… Если вы возьмете карту РФ и внимательно посмотрите, то увидите, что у всех регионов страны восточнее Астрахани есть выход во внешний мир без Запада России… Он им больше не нужен. Если восточные регионы захотят отделиться, экономически от этого они не пострадают ни в малейшей степени», — рассказал Липсиц.

Он констатировал, что диктатор РФ Путин войной против Украины разрушил модель экономики, существовавшую более 300 лет, которая сделала Москву и Санкт-Петербург экономическими центрами. Теперь их роль будет снижаться.

«Если регионы перестанут получать трансферты из федерального бюджета, то возникнет вопрос: «А зачем мы кормим Москву, если Москва не кормит нас»?» — объяснил экономист.

Уже сейчас у РФ возникли большие финансовые трудности, регионы не получается заливать деньгами. А это значит, что скоро региональный сепаратизм поднимет голову. Россия на пороге большой турбулентности.

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