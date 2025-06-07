Нетаньяху: Израиль сотрудничает с палестинскими группировками против ХАМАСа 7.06.2025, 8:41

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля назвал причину.

Военные Израиля в секторе Газа, оказывается, сотрудничают с некоторыми «палестинскими группировками». По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по соответствующему приказу правительства «было активировано сотрудничество» с группировками палестинцев в Газе, которые выступают против террористов ХАМАСа.

Нетаньяху не назвал ни одну из таких группировок, и не объяснил, о каком именно сотрудничестве идет речь. В свою очередь издание Associated Press выяснило, что сотрудничают с израильтянами так называемые народные силы «Абу-Шабаб», возглавляемые Ясиром Абу Шабабом.

Указанная группировка действует в городе Рафах. Издание отмечает, что это одна из «вооруженных палестинских групп», «имеющих определенный контроль в отдельных уголках Газы», а в прошлом «имела столкновения или напряженные отношения с ХАМАС». Причем подавляющее большинство таких кланов после рассказа Нетаньяху о сотрудничестве заявили, что отвергают любые отношения с израильтянами.

По словам Нетаньяху, правительство согласилось на сотрудничество по совету представителей Службы безопасности, «чтобы спасти жизни израильских солдат».

В «Абу-Шабаб» подтверждают, что помогают защищать гуманитарные грузы в новые, поддерживаемые Израилем Центры распределения продуктов питания. Группировка публично в прошлом месяце объявила себя «националистической силой», защищающей гуманитарную помощь.

«Абу-Шабаб» подчеркивает, что так или иначе прибегает к взаимодействию с израильскими военными «из исключительно гуманитарных» соображений.

«Мы не являемся ничьими посредниками. Мы не получали никакой военной или логистической поддержки ни от одной иностранной стороны. Мы лишь обеспечиваем безопасность вокруг Гуманитарных центров, но ни разу не участвовали в распределении продуктов питания», – заявляют в группировке.

Такое заявление «Абу-Шабаб» было сделано на фоне «кампании по клевете» (по их определению) – обвинениях в мародёрстве.

Такие обвинения в первую очередь звучат от представителей ООН. Так, глава гуманитарного офиса ООН в Палестине Джонатан Уиттолл заявил, что «преступные банды, действующие под наблюдением израильских сил вблизи Керем-Шалом, систематически нападают и грабят гуманитарные конвои».

По словам представителей профсоюза частных транспортников Газы (союз предоставляет грузовики и водителей для гуманитарных конвоев), группировка «Абу-Шабаб» «много раз атаковала наши грузовики, а оккупационные силы Израиля бездействовали».

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