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Ссора Трампа и Маска: что стало причиной конфликта

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  • 7.06.2025, 8:53
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Ссора Трампа и Маска: что стало причиной конфликта

В Axios рассказали малоизвестные подробности.

Президент США Дональд Трамп публично поссорился со своим бывшим советником Илоном Маском. Многим показалось, что все началось с того, что миллиардер раскритиковал законопроект главы Вашингтона о налогах, но этот конфликт возник раньше, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что все началось с того, что Трамп отменил выдвижение бизнесмена Джареда Айзекмана на должность главы NASA. Чиновники рассказали журналистам, что у него отличные отношения с Маском.

Это привело к тому, что 5 июня между Трампом и Маском возникла ссора. Миллиардер начал публично критиковать президента США.

Чиновники отметили в разговоре с журналистами, что инициатором отзыва кандидатуры Айзекмана стал главный помощник Белого дома Серхио Гор. По их словам, некоторые из советников Трампа разозлились на Гора, так как именно его напряженные отношения с Маском стали фоном для спора.

В издании добавили, что республиканцы в Сенате обвинили Гора в том, что он специально настоял на отзыве кандидатуры Айзекмана, чтобы «свести счеты» с Маском, который неоднократно критиковал руководство кадровым отделом Белого дома.

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