Трамп назвал условие введения сокрушительных санкций против РФ 7 7.06.2025, 9:02

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Сенаторы США подготовили «очень жесткий» законопроект.

Президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России «при необходимости», поскольку война страны с Украиной продолжает затягиваться.

«Если я буду считать, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо», - сказал он журналистам на борту Air Force One, пишет CNN.

Он добавил, что сенаторы, многие из которых подписали законопроект об усилении санкций против России, оставляют окончательное решение за ним.

«Я не говорил с ними об этом. У них есть законопроект, но решение будет за мной, это мой выбор. Они сделали это таким образом, и это сэкономило бы много времени, если бы это произошло. Так что я с этим согласен. Я еще не решил его использовать. Это очень сильный законопроект», - добавил он.

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