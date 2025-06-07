Мобильные операторы в Беларуси пытались хитро поднять тарифы 1 7.06.2025, 9:05

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И возмутили клиентов.

В начале июня мобильные операторы МТС и А1 собирались закрыть архивные тарифные планы с безлимитным интернетом и принудительно перевести абонентов на похожие, но более дорогие, пишет «Зеркало».

Пользователи TikTok активно обсуждали этот шаг. После «с учетом многочисленных жалоб граждан» вмешалось Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

5 июня в министерстве прошла рабочая встреча с представителями операторов и министерства связи.

«МАРТ указал мобильным операторам на недопустимость повышения тарифов для потребителей по причине увеличения объема потребления интернет-трафика и необходимости поддержания качества услуг», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам встречи мобильные операторы вернули абонентов на прежние безлимитные тарифные планы.

Операторы связи также объявили об этом на своих сайтах. В МТС рассказали, что переносят дату закрытия архивных тарифных планов линейки «Безлимитище». Абоненты могут продолжать ими пользоваться, а те, кто перешел после рассылки — могут вернуться. А1 сделал такое же объявление о тарифах «Без лимита». Оба оператора оставили эти тарифы архивными — то есть новые абоненты не могут к ним подключаться, но старые продолжают пользоваться на прежних условиях.

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