Мобильные операторы в Беларуси пытались хитро поднять тарифы

Мобильные операторы в Беларуси пытались хитро поднять тарифы1
- 7.06.2025, 9:05
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И возмутили клиентов.
В начале июня мобильные операторы МТС и А1 собирались закрыть архивные тарифные планы с безлимитным интернетом и принудительно перевести абонентов на похожие, но более дорогие, пишет «Зеркало».
Пользователи TikTok активно обсуждали этот шаг. После «с учетом многочисленных жалоб граждан» вмешалось Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
5 июня в министерстве прошла рабочая встреча с представителями операторов и министерства связи.
«МАРТ указал мобильным операторам на недопустимость повышения тарифов для потребителей по причине увеличения объема потребления интернет-трафика и необходимости поддержания качества услуг», — говорится в сообщении ведомства.
По результатам встречи мобильные операторы вернули абонентов на прежние безлимитные тарифные планы.
Операторы связи также объявили об этом на своих сайтах. В МТС рассказали, что переносят дату закрытия архивных тарифных планов линейки «Безлимитище». Абоненты могут продолжать ими пользоваться, а те, кто перешел после рассылки — могут вернуться. А1 сделал такое же объявление о тарифах «Без лимита». Оба оператора оставили эти тарифы архивными — то есть новые абоненты не могут к ним подключаться, но старые продолжают пользоваться на прежних условиях.