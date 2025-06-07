«Реальность превзошла ожидания: там можно откладывать по 10 тысяч евро за год» 3 7.06.2025, 9:12

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иллюстративное фото

Белорус рассказывает, как работает «на цветах» в Нидерландах.

Больше года назад Павел поехал на заработки в Нидерланды. Мужчина нашел место на местной цветочной ферме и, как утверждает, за год работы смог отложить больше 10 тысяч евро. О своей жизни и том, как удается столько получать, белорус снимает ролики в TikTok, пишет «Зеркало».

Павлу 28 лет, он родом из Беларуси. Город, в котором он живет, мужчина не называет. Зато рассказывает, что в Минске занимался установкой стекол на машины. За это, по словам белоруса, он получал около 400 евро в месяц.

О работе с цветами в Нидерландах мужчина узнал от сестры, которая уже несколько лет ездит туда на заработки. Она подсказала фирму, через которую можно устроиться, и больше года назад Павел поехал в новую страну. Для этого понадобилось около 800 евро: на визу, дорогу и жизнь до первой зарплаты. Когда именно начал работать и в каком городе, мужчина не говорит. Но в ролике за февраль 2025 года рассказывает, что уже пробыл в Нидерландах год.

Свое нынешнее место работы Павел называет «цветочным заводом», но судя по его описанию, речь о ферме. Работать нужно с цветами, а вот задач много — «миллион разных процессов».

— Грузчиком там быть не придется, — уверяет он в комментариях. — Но что точно будете делать, можно узнать только по факту, как приедете.

Например, сам мужчина месяц «работал на поле, на пионах». Такую задачу он называет «самой простой на свете». В конце апреля и начале мая он выкладывал видео с поля. На одном ролике обрывает с саженцев листочки, которые растут ниже определенной высоты. На втором — с помощью специального устройства подвязывает кустики. В ответ на комментарий о том, что на видео не цветы, о которых столько говорит Павел, он уточняет: на ферме выращивают и другие растения.

Таким занятием мужчина зарабатывает около 2500 евро в месяц (ставка на ферме почасовая, 13 евро в час, а трудиться нужно шесть дней в неделю по 8−9 часов). То есть в день выходит 104−117 евро.

— Когда я туда только поехал, у меня была мысль, что, если отложу хотя бы 6000 евро за год, это будет супер (в Беларуси работал за 1500 рублей). Но реальность превзошла ожидания, и на самом деле там можно откладывать по 10 тысяч евро за год, а то и по 15, — рассказывал Павел о своем доходе. — Бывала зарплата и 3500 евро (но не всегда, конечно).

В комментариях он подробнее поделился цифрами: около 300 евро в месяц нужно тратить на еду, еще 500 — на жилье. Оно предоставляется работодателем, и эта сумма высчитывается из зарплаты. Остальные траты, уточняет мужчина, на усмотрение людей. Правда, явно придется выделить деньги на форму, — по словам белоруса, рабочим выдают только ботинки. В общей сложности его затраты в месяц составляют около тысячи евро.

— Главный плюс, который вы получаете в Голландии, это даже не 13 евро в час, — считает Павел. — Как по мне, год проработавшему там на цветах, без языков, просто рабочим, Голландия — это страна, в которой дышать легче. Хоть там и не очень хорошее бывает отношение к кому-то (но в целом нормально), чувствуешь себя свободнее. Чувствуешь себя человеком, не «нулем с…ным», а единицей.

— Европа никакая не загнивающая, тут люди могут BMW покупать себе, просто год откладывая, — говорит он в другом ролике.

Сам Павел на цветах собирается работать недолго. В мае этого года мужчина рассказывал, что скоро хочет вернуться домой. Когда именно, он не уточняет. И очень активно зовет в Нидерланды других, консультирует и предлагает помощь с оформлением документов.

Как уверяет белорус, уехать на заработки в эту страну не так и сложно. Для этого нужно найти агентство, получить от них приглашение на работу и сделать польскую рабочую визу. После несколько недель провести в Польше (по словам Павла, за это время сделают все необходимые документы, и трудиться в Нидерландах можно будет легально).

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