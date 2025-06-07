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70% поляков летом планируют отправиться в путешествие

  • 7.06.2025, 9:26
70% поляков летом планируют отправиться в путешествие

Преимущественно по родной стране.

70% поляков планируют поездки во время летних отпусков, согласно исследованию, проведенному по заказу Польской туристической организации. Это на 5% больше, чем в предыдущем году, сообщает «Польское радио».

Пресс-секретарь Польской туристической палаты Катажина Туросеньска подсчитала, что более 60% поляков проведут свой отпуск в Польше:

«Самые популярные среди мест отдыха, и это неудивительно, берег Балтийского моря, горы — Татры и Бескиды, мазурские озера, а также водоемы в других регионах. Также поляки любят путешествовать в города с богатой культурной программой на сезон отпусков».

Среди самых популярных стран за рубежом, которые выбирают для отдыха поляки, — Турция, Греция и Испания.

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