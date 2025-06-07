Очередное высказывание Лукашенко только ухудшает демографию 4 Артем Синицын, «Салідарнасць»

7.06.2025, 9:33

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Тот случай, когда цинизм соперничает с недальновидностью.

Чиновники не устают упрекать беларусов в нежелании рожать детей. И тон здесь задает правитель. Недавно он снова выдал на публику свой взгляд на проблему, попутно поделив белорусок на «нормальных» и не очень:

— Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей. Не только жилье. Хотя, я думал, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это… Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают.

Прошелся 70-летний диктатор и по белорусским мужчинам, втянув в разговор о важном замдиректора горно-обогатительного комплекса под Любанью Ивана Головатого:

— Да и мужики уже… Ты видишь, «стоптались» мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем.

Прозвучало это максимально цинично. Хоть при этом стоит отметить, что неплохо уже то, что Лукашенко начинает понимать простой факт: одного жилья для улучшения демографии явно недостаточно.

Под роликом «Салідарнасці» в Тик-Токе о низкой рождаемости и сокращении населения Беларуси уже около двух сотен комментариев. В них белорусы прямым текстом говорят о причинах, по которым они отказываются иметь детей.

Дорогое жилье, низкие зарплаты, вычет декретного отпуска из трудового стажа — это неполный список претензий. От себя добавим очень важный пункт, который, безусловно, влияет на желание беларусов становиться родителями.

Невиданная до сих пор милитаризация общества с самых ранних лет. Прокуроры приходят в детские сады с лекциями о «геноциде беларуского народа». Дяди и тети в форме рассказывают дошколятам о массовых убийствах.

Выпускники тех самых детсадов на утренниках маршируют в советских пилотках под хрипы Газманова. Перепачканные сажей дети участвуют в мирингах-реквиемах, собирают макеты огневых точек.

Свежий пример. В Кобрине производитель детских игрушек «Полесье» устроил праздник для детворы. Казалось бы, при чем здесь война? Но и здесь не обошлось без победоносного угара, судя по репортажу местной районки.

Похоже, теперь ни одно массовое мероприятие в стране не обходится без военной составляющей. И, что важно, при участии детей.

Военная техника на празднике детской игрушки — новая реальность «мирной» Беларуси

По самым разным опросам подавляющее большинство беларусов выступает против участия наших отцов, братьев и сыновей в чужих войнах.

И на этом фоне подобные упреки от людей, которые уже не прячась готовят подрастающее поколение в качестве пушечного мяса, выглядят, мягко говоря, недальновидно.

Хотя бы потому, что кто захочет рожать в стране, которая живет в режиме осажденной крепости ради сохранения власти престарелого любителя маршальских кителей?

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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