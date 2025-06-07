Нападающий «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком чемпионата Испании в сезоне‑2024/25 7.06.2025, 9:42

Форвард каталонцев забил 18 мячей и отдал 11 результативных передач.

Форвард «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком чемпионата Испании в сезоне‑2024/25, сообщает sportbox.ru со ссылкой на пресс‑службу турнира.

Рафинья провел за каталонцев 36 матчей в Примере, забил 18 мячей и отдал 11 результативных передач.

«Барселона» в минувшем сезоне стала чемпионом Испании.

Ранее 17‑летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль был признан лучшим молодым игроком сезона‑2024/2025 в чемпионате Испании.

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