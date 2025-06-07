закрыть
7 июня 2025, суббота, 10:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский рассказал, чье оружие использовали для уничтожения стратегической авиации РФ

  • 7.06.2025, 9:52
  • 1,118
Зеленский рассказал, чье оружие использовали для уничтожения стратегической авиации РФ

Новые факты об операции «Паутина».

Во время операции «Паутина» по уничтожению стратегической авиации России использовалось исключительно украинское оружие.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в программе This Week, сообщает ABC News.

По словам президента, это было его желанием, чтобы во время атаки на российские аэродромы не использовали оборудование, предоставленное союзниками Украины.

«Я очень хотел, чтобы мы использовали только то, что мы производим, и чтобы разграничение было очень четким», - пояснил Зеленский.

Как известно, в результате операции «Паутина» было повреждено около трети российского стратегического бомбардировочного флота. Для операции использовали FPV-дроны, которые тайно доставили грузовиками к российским аэродромам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров