Зеленский рассказал, чье оружие использовали для уничтожения стратегической авиации РФ 7.06.2025, 9:52

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Новые факты об операции «Паутина».

Во время операции «Паутина» по уничтожению стратегической авиации России использовалось исключительно украинское оружие.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в программе This Week, сообщает ABC News.

По словам президента, это было его желанием, чтобы во время атаки на российские аэродромы не использовали оборудование, предоставленное союзниками Украины.

«Я очень хотел, чтобы мы использовали только то, что мы производим, и чтобы разграничение было очень четким», - пояснил Зеленский.

Как известно, в результате операции «Паутина» было повреждено около трети российского стратегического бомбардировочного флота. Для операции использовали FPV-дроны, которые тайно доставили грузовиками к российским аэродромам.

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