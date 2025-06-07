В России арестовали похищенного чеченцами предпринимателя 7.06.2025, 10:00

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Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Замоскворецкий районный суд Москвы постановил арестовать на два месяца предпринимателя и «блогера» Арега Щепихина, похищенного накануне чеченцами в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы РФ в Telegram. Решение принято по ходатайству органов предварительного следствия. Заседание проходило в закрытом режиме, пишет The Moscow Times.

На опубликованных судом фотографиях из зала видно, что у Щепихина синяк под глазом. Ему были предъявлены обвинения по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете) и части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание ненависти с угрозой применения насилия).

Щепихин был похищен вечером 3 июня на Ярославском вокзале в Москве. Неизвестные силой затолкали его в багажник черного Mercedes с мигалкой и номерами серии АМР, которыми обычно пользуются представители силовых структур. Позднее Baza выяснила, что этот автомобиль неоднократно сопровождал машину Саидахмеда Эльдарбиева — человека из близкого окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Как уточнило «Агентство», автомобиль также связан с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым.

После похищения полиция начала поиски автомобиля злоумышленников, задержать их удалось в трех километрах от МКАДа на Киевском шоссе — внутри машины похищенного уже не было. Похитители были доставлены в полицейский участок, однако вскоре их выпустили.

Сам Щепихин позже сообщил, что его вывезли за город, били прикладом по ушам, однако «сильно не пытали» — в основном допрашивали, интересуясь, в том числе, есть ли у него связи с Украиной. По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», чеченцы отпустили «блогера» только из-за поднявшейся шумихи и прямого вмешательства высокопоставленных лиц, включая первого замдиректора ФСБ Сергея Королева.

Сам Щепихин описал предысторию конфликта следующим образом: «Они меня долгое время в соцсетях терроризировали, около года. И я все время терпел. Уже народ начал мне говорить, что «ты терпила». Мне неприятно стало. Ну я и чеченцев послал, и мусульман послал, и вот они на это среагировали».

По информации «ВЧК-ОГПУ», одним из похитителей был Альви Кусаев, ранее осужденный на 10 лет за убийство спецназовца в Саратове. Также в похищении, как выяснило «Агентство», участвовал 36-летний чеченский силовик Висали Чурчаев, который, согласно документам, проживает в Москве в «Президент-отеле» — там часто останавливаются приближенные к Кадырову лица.

Власти Чечни официально отвергли обвинения в похищении. Министр по национальной политике Ахмед Дудаев заявил, что Щепихин был не похищен, а задержан. Он подчеркнул, что «блогер» оскорблял чеченцев и ислам, и в этом контексте действия силовиков были направлены «на защиту его жизни».

5 июня стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Щепихина. В сообщении пресс-службы СК говорилось, что психолого-лингвистическая экспертиза выявила в его публичных заявлениях признаки подстрекательства к насилию по национальному и этническому признакам, а также выражения, унижающие достоинство соответствующих групп.

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