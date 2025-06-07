В Беларуси запретили продавать одежду фирмы, принадлежащей польскому миллионеру 7.06.2025, 10:09

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Это одна из старейших западных fashion-компаний, работающих на белорусском рынке.

В перечне опасной продукции, запрещенной к реализации в Беларуси, появилось сразу 30 наименований одежды польского бренда Big Star, пишет издание «Белорусы и рынок».

Это — одна из старейших западных fashion-компаний, работающих на белорусском рынке. Принадлежит она польского миллионеру из локального списка Forbes Богдану Качмареку и его партнеру Веславу Костере.

Как указывается, запрет вступил в силу с 5 июня по причине, что указанная одежда не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза о безопасности продукции легкой промышленности.

В куртках, платьях и рубашках был обнаружен недостаточный показатель воздухопроницаемости, а у женской обуви недостаточно прочно была приклеена подошва. Претензии есть и к некоторым видам детской одежды.

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