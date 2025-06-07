Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки 1 7.06.2025, 10:14

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Существует проверенный метод.

Жареные кабачки - сезонное блюдо, которое многие любят, но лишь единицы знают, как правильно их готовить. Однако украинский блогер Инна Лагомин поделилась своим секретом приготовления идеальных кабачков.

«Главред» узнал из ее видео в TikTok в какой последовательности и что нужно делать, чтобы жареные кабачки получились необычайно вкусными.

Для начала нужно промыть, нарезать на кольца и подсолить кабачки. Следующим шагом является панировка. Инна советует обвалять каждое кольцо в муке.

Далее в отдельную миску нужно налить воду и поочередно погружать туда кабачки, после чего их можно жарить на капли масла на сковородке. Блогер отмечает, что во время приготовления кабачков таким способом преимуществом будет не только вкус блюда, но и то, что масло во время жарки не будет «стрелять».

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