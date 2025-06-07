Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки

Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки1
- 7.06.2025, 10:14
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Существует проверенный метод.
Жареные кабачки - сезонное блюдо, которое многие любят, но лишь единицы знают, как правильно их готовить. Однако украинский блогер Инна Лагомин поделилась своим секретом приготовления идеальных кабачков.
«Главред» узнал из ее видео в TikTok в какой последовательности и что нужно делать, чтобы жареные кабачки получились необычайно вкусными.
Для начала нужно промыть, нарезать на кольца и подсолить кабачки. Следующим шагом является панировка. Инна советует обвалять каждое кольцо в муке.
Далее в отдельную миску нужно налить воду и поочередно погружать туда кабачки, после чего их можно жарить на капли масла на сковородке. Блогер отмечает, что во время приготовления кабачков таким способом преимуществом будет не только вкус блюда, но и то, что масло во время жарки не будет «стрелять».
@inna_la.food
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