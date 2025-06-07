«Видно, что врачи складываются пополам от большой нагрузки» 4 7.06.2025, 10:35

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Белорусы рассказали о ситуации в медицинской сфере.

Издание «Салідарнасць» пообщалось с белорусами внутри страны о ситуации в медицинской сфере: есть ли у них доступ к узким специалистам и медицинским обследованиям. (Все имена собеседников изменены).

«Ходят в частные медцентры, так как туда перешли хорошие врачи»

— Раньше от работы предоставляли частную медицинскую страховку, поэтому была возможность периодически качественно обследоваться, — рассказывает «Салідарнасці» Галина. — Сейчас страховки нет, поэтому решила, что эти квесты — не для меня.

Не самое лучшее решение, но пока так. Многие знакомые сейчас предпочитают не экономить на здоровье и ходить в частные медцентры, поскольку туда перешли работать хорошие врачи.

То, что напрямую повлияло на меня — это цены на лекарства, которые дорожают каждый месяц. В том числе белорусские. Иногда приходится заказывать что-то в Польше или в России — чтобы и дешевле, и качественнее.

«Приходится соглашаться на меньшее, потому что выбора нет»

— В последнее время ситуация в нашей медицине, как мне кажется, плохая. Видно, что врачи складываются пополам от большой нагрузки.

В моем окружении есть молодые специалисты — выпускники меда или студенты, которые уже работают по специальности. Они в ужасе — ребят с очень высокими баллами отправляют на распределение врачами общей практики, работать в несколько смен за копейки. Конечно, все устают.

Хуже, по словам Екатерины, стало и с лекарствами. Не все, что выписывают в поликлинике, можно найти в аптеке:

— Как не придешь: «Есть аналог». Страдают и другие услуги. Мой дедушка недавно менял хрусталик в глазах. Раньше был немецкий или чешский, а сейчас — только белорусский, который сразу не прижился.

В общем, приходится соглашаться на меньшее, потому что выбора нет. Или искать самостоятельно в других странах. Моя подруга так привезла из Польши гинекологическую спираль, потому что у нас плохого качества.

Девушка также рассказала, что часто пользуется услугами частных медцентров, особенно по гинекологическому профилю:

— Гинеколог в поликлинике проводит осмотр, но потом выдает направление на анализы, УЗИ двух видов, и зачастую это приходится делать платно. Вообще гинекологов часто в поликлиниках не хватает, записаться непросто.

Поэтому хожу в частные центры. Конечно, все это дорого. На один курс лечения может уйти 500-1000 рублей. Я даже задумываюсь о частной медицинской страховке.

При этом Екатерина отмечает, что в больнице в Минске, в которой она недавно лежала, лечение было очень хорошим:

— Приехала с коронавирусом, так меня полностью обследовали, даже не по профилю. Несколько УЗИ, рентген, КТ легких. Кстати, давали какой-то экспериментальный препарат от коронавируса, я даже подписывала документы, что несу риски. Есть вопросы по питанию. А так условия очень хорошие. Но это, надо понимать, было в «инфекционке». В некоторых больницах совсем иначе.

«Ситуация улучшилась, когда пришли молодые специалисты»

Ирина же считает, что ситуация в медицине в последнее время улучшилась. Если раньше в поликлинике не хватало врачей, то сейчас пришли молодые специалисты — ЛОР, эндокринолог и третий невролог, что сократило очереди на прием.

— Много сейчас и иностранных врачей: в поликлиниках, в онкологических центрах. Вот кого нет уже давно — так это сосудистых хирургов. Приходится ходить платно: и на консультации, и на УЗИ. А цены в частных клиниках сейчас повысились — одно УЗИ обходится в 70 рублей. При этом в регистратуре поликлиники советуют идти платно, потому что в частных центрах лучше оборудование, — говорит собеседница «Салідарнасці».

На лекарства женщина тратит в месяц около 150 рублей. В ее аптечке таблетки как беларуского производства, так и зарубежного:

— Вот, например, от давления всегда покупала импортные. А потом попала в больницу, где все лечат и вылечивают беларускими, и перешла на наши.

«Врачи объясняют, что талоны на эту процедуру выдают редко — в общем, намекнули, мол, и не ждите»

Ольга рассказывает, что наличие медперсонала отличается в зависимости от учреждения.

— В моей поликлинике ушел терапевт после отработки, так что сейчас участкового врача нет, но можно записаться к любому другому. Не хватает также медсестер, из узких специалистов — ревматолога. Много у нас сейчас иностранных врачей.

Очень трудно попасть бесплатно на ФГДС, стою в очереди уже больше девяти месяцев. Врачи объясняют, что талоны на эту процедуру выдают редко — в общем, намекнули, мол, и не ждите. В первую очередь талоны дают тем, кому нужна неотложная помощь. Правда, мой знакомый, которому нужно было пройти это обследование перед операцией, тоже так и не дождался талона и пошел делать платно.

В больницах тоже все по-разному. Недавно ездила к мужу — было современное оборудование, хорошие палаты. Потом ездила к подруге — она лежала в старом корпусе, где условия уже намного хуже.

По поводу лекарств — конечно, болеть сейчас дорого. Даже если просто простыл — отдаешь в аптеке минимум 70 рублей. Также в последнее время надо постараться, чтобы найти некоторые препараты зарубежного производства.

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