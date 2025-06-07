Трамп: Украинцы дали Путину повод для бомбардировок 15 7.06.2025, 10:52

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Президент США заявил, что ему это «не понравилось».

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция СБУ по аэродромам РФ дала российскому диктатору Владимиру Путину повод массированно бомбить Украину.

Как информирует «Укрінформ», об этом Трамп заявил в пятницу, 6 июня, во время общения с журналистами на борту Air Force One.

«Ну, они дали Путину повод вмешаться и вчера ночью разнести их вдребезги. Вот что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Вот и началось, теперь будет удар», - сказал президент США.

«Это то, что мне не понравилось», - продолжил глава Белого дома. «Когда я это увидел, я сказал, вот и все, теперь будет удар».

Между тем в ответ на вопрос о законопроекте с санкциями против России и готовности применить его положения, Трамп отметил, что воспользуется ими, если увидит, что Россия не пойдет на заключение мирного соглашения и не прекратит кровопролитие.

«Да, я воспользуюсь этим, если будет необходимо. И они (законодатели - ред.) действительно дают мне такую возможность»,- отметил президент США.

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