Guardian: Малюк дал пощечину России 7.06.2025, 11:02

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Василий Малюк

За последнее время были достигнуты громкие успехи.

Василий Малюк, который операцией «Паутина» дал «пощечину» России, достиг ряда громких успехов на посту главы СБУ.

Об этом пишет издание Guardian.

После успеха операции СБУ издание посвятило статью Малюку и подробно узнало ряд фактов из его биографии.

«Дерзкие атаки беспилотников на отдаленные базы, где размещены российские стратегические бомбардировщики, стали «серьезной пощечиной по власти России. Наши удары будут продолжаться до тех пор, пока Россия будет терроризировать украинцев ракетами и беспилотниками «Шахед», - цитируют в публикации 42-летнего Малюка, добавляя, что он иногда занимается боксом и тяжелой атлетикой, а сам, «выбритый наголо, с фигурой и осанкой типичного вышибалы ночного клуба».

Также отмечается, что Малюк возглавляет СБУ с тех пор, как бывший глава этой должности Иван Баканов, друг детства Владимира Зеленского, был уволен в 2022 году за очевидную некомпетентность. Малюк был его заместителем.

За последние три года были достигнуты громкие успехи. Один из них - фотография, на которой Малюк держит за шиворот Дмитрия Козюру, руководителя антитеррористического департамента СБУ, во время его ареста по подозрению в сотрудничестве с российским двойным агентом.

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