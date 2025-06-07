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Воздушные силы ВСУ сбили российский Су-35 в Курской области

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  • 7.06.2025, 11:39
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Воздушные силы ВСУ сбили российский Су-35 в Курской области

Стоимость истребителя составляет около $100 миллионов.

Украинские воины уничтожили российский истребитель Су-35. Это произошло на Курском направлении 7 июня.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

«Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35», - говорится в сообщении.

Что известно о Су-35

Су-35 - это советский/российский многоцелевой истребитель. Этот самолет является модернизацией старшего Су-27. Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей. Также его используют для нанесения ударов по наземной инфраструктуре или войскам.

Из открытых источников известно, что Су-35 может обнаруживать 30 целей и поражать 8 из них. Максимальная скорость истребителя достигает 2500 км/ч (на малой высоте 1500 км/ч).

Российские СМИ отмечают, что стоимость истребителя Су-35 составляет около 98-104 млн долларов.

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