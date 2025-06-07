Плохая новость для Кремля Иван Преображенский, «Немецкая волна»

7.06.2025, 11:49

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РФ теряет не просто союзника в Вашингтоне.

Дональд Трамп называет бывшего главу Департамента государственной эффективности (DOGE), еще недавно самого богатого человека на планете, Илона Маска - одержимым, и не хочет с ним разговаривать. Они вошли в жесткий клинч, после того как миллиардера постепенно выдавили с госслужбы, а затем он резко раскритиковал Дональда Трампа за закон о налоговых льготах, которые не достались компаниям Маска.

Кроме того, Маск настолько взбешен тем, что его ставленника, миллиардера Джареда Айзекмана не утвердили главой NASA, что грозит похоронить американскую пилотируемую космонавтику. Маск даже поддержал идею импичмента Трампу. Этот конфликт явно будет иметь серьезные последствия не только внутри США, но может отразиться на американо-российских отношениях, и даже благотворно сказаться на политической ситуации в Евросоюзе.

Маск - заведующий всем

Илон Маск - не просто один из самых богатых, а может быть даже, несмотря на уменьшение биржевой цены его компаний, все еще богатейший человек на планете. Если верить его собственным заявлениям, то он - один из самых важных спонсоров Дональда Трампа и Республиканской партии в ходе выборов 2024 года. Миллиардер называет поведение президента США «неблагодарностью» и утверждает, что без него не было бы такой триумфальной победы Трампа и контроля у республиканцев над Сенатом.

В свете таких заслуг, если они реально были, Илон Маск явно претендовал на ведущую роль в администрации Дональда Трампа - по крайней мере, неформальную. В самом начале, после прихода к власти тогда еще избранного, но не вступившего в должность, президента Трампа, Маск позволял себе участвовать в его международных телефонных разговорах. Он фактически переселился в резиденцию Мар-а-Лаго. Да и во главе DOGE (хотя как потом выяснилось, он даже не был там формальным начальником) Маск вмешивался в работу буквально всех министерств и ведомств в США, сумел некоторые из них, такие, как Агентство USAID закрыть, а другие радикально реформировать.

При этом не секрет, что в новой американской администрации Маск был одним из самых идейно близких к Кремлю деятелей. Не секрет, например, что Маск общался с Владимиром Путиным еще до прихода Трампа к власти. Он же жестко критиковал Украину и Зеленского. Так что можно сказать, что миллиардер был одним из катализаторов заигрывания нового американского лидера с Кремлем, которое выразилось, в частности, в ведении многомесячных переговоров по прекращению войны в Украине в формате «умиротворения агрессора».

Все те же, но без Маска

Нельзя сказать, что для отношений Дональда Трампа с Владимиром Зеленским (которого американский президент недолюбливает) или с Владимиром Путиным (которого он не устает нахваливать, несмотря и на критические высказывания), переход Илона Маска в оппозицию (а он уже через своих помощников грозит начать финансировать Демократическую партию) станет решающим фактором.

В окружении Дональда Трампа достаточно людей, начиная хотя бы со спецуполномоченного Стива Уиткоффа, которые склоняются к тому, чтобы угождать Кремлю и пытаться выстроить с ним взаимовыгодные экономические отношения, игнорируя маниакальное желание Владимира Путина и его окружения ликвидировать Украину как независимое государство, а украинцев - как нацию. И все же Кремль явно потерял один из давно налаженных каналов воздействия на Трампа. С учетом того, что американское руководство все чаще вынуждено признавать прямое нежелание России обсуждать прекращение огня и долгосрочный мир с Украиной, по крайней мере, на этом этапе, скорее всего, россиянам будет сложно найти новые каналы связи и влияния такого масштаба. Тем более, что в характере Дональда Трампа - поступать назло своим противникам, в число которых может угодить Илон Маск.

Миллиарды против Трампа

Только лишь отношениями с администрацией Трампа дело не ограничивается. Кремль также теряет союзника в Европе, где Илон Маск не только сам высказывался за ультраправых, но и подталкивал к этому Трампа. Примеров тому много. Маск не просто поддерживал немецкую ультраправую партию «Альтернатива для Германии», но даже выступал на ее предвыборном съезде.

Он требовал отставки британского правительства и досрочных выборов в Великобритании, обещая поддержку другим ультраправым - партии «Реформировать Соединенное Королевство», хотя потом и требовал сменить ее лидера Найджела Фараджа. Во Франции он был сторонником Марин Ле Пен и ее «Национального объединения» и называл вынесенный ей приговор, запрещающий участвовать в выборах, «политическим». Список можно продолжать очень долго, и в нем будут многие другие европейские страны, начиная с той же Румынии, где Маск выступал в поддержку пророссийского кандидата в президенты.

Иначе говоря, еще недавно у Кремля был хоть и сумбурный, но явный союзник в его политике по дестабилизации отдельных стран Евросоюза и ЕС в целом, причем с собственным капиталом. И хотя после ухода Маска отношение США с Европой все равно, скорее всего, останутся прохладными, Путину впору начинать носить траур по Маску. Ведь он помогал Кремлю экономить так много сил и денег, пусть и косвенно.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»

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