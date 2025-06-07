В Беларуси зафиксирован новый температурный рекорд дня за весь период наблюдений 1 7.06.2025, 11:52

Прежний максимум продержался 25 лет.

Новый температурный рекорд дня за весь период инструментальных метеонаблюдений зафиксирован в Беларуси 6 июня. Об этом сообщает издание «Позірк» со ссылкой на сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Брагине и Лельчицах воздух прогрелся до 31,7 градуса тепла. Прежний максимум продержался 25 лет (31,6 градуса в Бресте). В Брагине локальный экстремум превышен на 0,3 градуса (31,4 в 2014 году), в Лельчицах — на 0,9 (30,8 в 2003-м).

По информации Белгидромета Минприроды, 6 июня максимальная температура в Минске составила 26 градусов тепла, в Бресте — 27, в Гродно — 25,4, в Гомеле — 30,7, в Могилеве — 27,9, в Витебске — 24,7.

Напомним, на субботу, 7 июня, синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Днем на большей части территории страны ожидаются грозы, местами при грозах пройдут сильные ливни. Также обещают град и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. В отдельных районах скорость ветра будет достигать 21−24 м/с. Максимальная температура воздуха достигнет +30…+32°С.

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