Зеленский раскрыл, знали ли водители фур об операции СБУ «Паутина» заранее 7.06.2025, 11:54

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Президент Украины также сообщил о новых подробностях уникальной атаки.

Российские водители грузовиков, которые перевозили то, что впоследствии стало платформами для масштабной внезапной атаки дронов Украины на российские стратегические самолеты, сделали это, не ведая об участии в операции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Они ничего не знали», — сказал Зеленский в эксклюзивном интервью Марте Раддатц, которое выйдет в эфир в воскресенье в программе This Week with George Stephanopoulos на телеканале ABC News .

По словам украинского лидера, они просто выполняли свою работу. Зеленский пояснил, что водители не знали, что перевозимые ими мобильные домики и другие контейнеры были тайно оснащены дронами, которые впоследствии атаковали российские авиабазы. Он также подчеркнул, что в операции участвовали исключительно украинские спецслужбы и использовалось только украинское оружие.

«Я очень хотел, чтобы использовалось только то, что мы производим сами, и чтобы это разделение было абсолютно четким», — подчеркнул глава украинского государства.

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