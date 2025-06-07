В Беларуси представили сырное мороженое 1 7.06.2025, 11:58

иллюстративное фото

Люди удивлены.

Слуцкий сыродельный комбинат презентовал на выставке «Белагро-2025» несколько новых продуктов, включая первое в Беларуси сырное мороженое.

Сырное мороженое сочетает сливочную текстуру со вкусом сыра.

— В основу сырного мороженого мы добавили сырный порошок, по вкусу оно как реальный сыр. По вкусу оно больше соленое, — цитирует госиздание «Минская правда» специалиста по маркетингу Слуцкого сыродельного комбината Татьяну Душевскую.

Кроме него, компания показала и другие новинки: безлактозное мороженое, пломбир с арахисом и соленой карамелью в глазури «Сладкий Париж», а также нежное суфлеобразное мороженое «Воздушный каприз».

— Карамельное мороженое напоминает сникерс. Ну, а что касается безлактозного мороженого, то оно напоминает «Лакомку», но оно без лактозы и очень полезно для здоровья, — пояснила представительница комбината.

В продаже эти продукты появятся примерно через две-три недели.

— Мы только привезли эти продукты на выставку — в продаже их еще нет, — рассказала маркетолог Слуцкого сыродельного комбината Элеонора Кулак. — Но интерес уже огромный, особенно к сырному мороженому. Люди удивлены, восхищены, все спрашивают, когда появится на полках. Мы первые в Беларуси, кто будет выпускать такой продукт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com