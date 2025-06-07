В Беларуси представили сырное мороженое

В Беларуси представили сырное мороженое1
- 7.06.2025, 11:58
Люди удивлены.
Слуцкий сыродельный комбинат презентовал на выставке «Белагро-2025» несколько новых продуктов, включая первое в Беларуси сырное мороженое.
Сырное мороженое сочетает сливочную текстуру со вкусом сыра.
— В основу сырного мороженого мы добавили сырный порошок, по вкусу оно как реальный сыр. По вкусу оно больше соленое, — цитирует госиздание «Минская правда» специалиста по маркетингу Слуцкого сыродельного комбината Татьяну Душевскую.
Кроме него, компания показала и другие новинки: безлактозное мороженое, пломбир с арахисом и соленой карамелью в глазури «Сладкий Париж», а также нежное суфлеобразное мороженое «Воздушный каприз».
— Карамельное мороженое напоминает сникерс. Ну, а что касается безлактозного мороженого, то оно напоминает «Лакомку», но оно без лактозы и очень полезно для здоровья, — пояснила представительница комбината.
В продаже эти продукты появятся примерно через две-три недели.
— Мы только привезли эти продукты на выставку — в продаже их еще нет, — рассказала маркетолог Слуцкого сыродельного комбината Элеонора Кулак. — Но интерес уже огромный, особенно к сырному мороженому. Люди удивлены, восхищены, все спрашивают, когда появится на полках. Мы первые в Беларуси, кто будет выпускать такой продукт.