«Белорусские продукты» в Казахстане попали в скандал 1 7.06.2025, 12:46

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Предприятие запрещало местным работникам разговаривать между собой на родном языке.

Казахстанские СМИ сообщают о скандале, в который в стране попала сеть магазинов «Белорусские продукты». Как заявляется, предприятие запрещало местным работникам разговаривать между собой на родном языке, сообщает «Белсат».

Сеть магазинов «Белорусские продукты» позиционирует себя как официального дистрибьютора ведущих заводов Беларуси на территории Казахстана. Их ассортимент, как заявляется, включает более 2500 наименований мясных, колбасных и молочных изделий, консервированной продукции и полуфабрикатов, морепродуктов, соусов и кондитерских изделий. На сегодня сеть представлена более 100 магазинами в самых крупных городах Казахстана. Они предлагают продукцию самых крупных заводов-производителей Минска, Витебска, Гродно, Бреста, Гомельщины и Могилевщины, «обеспечивая бесперебойные поставки свежих продуктов в кратчайшие сроки».

Но недавно у них возникли определенные проблемы. «Тіл кеспек жоқ» пишет, что в начале мая «Белорусские продукты» подверглись критике в сети Threads. Заявлялось, что одна из сотрудниц бухгалтерского отдела компании, Айгуль Амангелдиева, подверглась давлению за то, что разговаривала по-казахски с коллегой во время работы, и ей запретили говорить на казахском языке на работе.

«Нас начали преследовать после того, как нам заявили, что на работе мы так говорим по-русски, а между собой говорим на родном языке», – сказала Айгуль.

По ее словам, главный бухгалтер Светлана Белянович отчитала их, потребовав говорить не по-казахски, а «на обычном языке, который понимают все». На замечание, что между собой казахи продолжат говорить по-казахски, на них начали кричать.

«Белорусские продукты» опровергли о притеснениях через язык. А на Айгуль позже наложили штраф, составили протокол и подвергли, по ее словам, психологическому давлению:

«У меня поднялось давление, и я вызвала скорую помощь».

Айгуль сообщила о притеснениях, которым она подвергалась на работе, своему руководству и отделу кадров. Однако, по ее словам, никто не предпринял никаких соответствующих действий и не поинтересовался ее состоянием. В результате женщина сама уволилась с работы.

И хотя о запрете разговаривать в компании по-казахски говорят и другие бывшие работники, сами «Белорусские продукты» отрицают это. Саму женщину в компании обвинили во лжи и в разжигании межнациональной вражды.

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