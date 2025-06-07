Дроны атаковали Москву и Подмосковье 7.06.2025, 12:58

Есть попадания в Истре.

В городе Истра Московской области пострадали два человека в результате атаки дронов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, передает «Настоящее Время».

По его словам, за ночь системы ПВО сбили в Подмосковье девять дронов – в Зарайске, Одинцово, Домодедове, Истре и Солнечногорске.

«Большая часть дронов была уничтожена еще на подлете. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ «Юбилейный», осколками были ранены двое жителей – мужчина и женщина», – написал Воробьев.

Он добавил, что из-за налета дронов повреждения получил частный дом — повреждены крыша, стена, хозпостройки и машина.

Мэр Москвы Сергей Собянин днем 6 июня и в ночь на 7 июня написал о 10 сбитых БПЛА , которые летели на российскую столицу.

Минобороны России утверждает, что в ночь на 7 июня силы ПВО сбили 36 дронов над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской и Московской областями.

До этого ведомство сообщило, что с 14:30 по Москве 6 июня до полуночи 7 июня российские военные перехватили или уничтожили еще 82 украинских дрона в Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областях, а также в Московском регионе.

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