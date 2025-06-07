Лукашенко с «огненной водой» и пушниной 4 Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

7.06.2025, 13:14

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Визит диктатора в Китай был максимально странным.

На этой неделе Александр Лукашенко совершил блиц-визит в Китай и похвастался, что достиг там «больших успехов». Правда, ни о каких конкретных договоренностях по итогам визита не сообщалось.

На Китай белорусские власти возлагают особые надежды, но визит Лукашенко был максимально странным. Начиная с его загадочного статуса.

«Это не рабочий визит, это не официальный визит. Это визит для дружеского семейного обеда», - сказал вице-премьер Николай Снопков.

Ну и, собственно говоря, результаты визита действительно нас убеждают в том, что он не был ни рабочим, ни официальным. Ни о каких договоренностях по итогам этого визита ничего не сообщалось. Китайская пресса его вообще по большей части проигнорировала. То есть Лукашенко действительно попил чаю с Си Цзиньпином и немедленно после этого улетел обратно.

Правда, за день этого, сразу после прилета, он провел встречу, как сообщила пресс-служба, с деловыми кругами Китая. Правда, эти деловые круги нам не назвали и не показали. То есть, с кем встречался - непонятно. Опять же, китайская пресса ничего о переговорах с деловыми китайскими кругами не сообщала.

Белорусская пресса сообщила, что речь шла о координации промышленной политики, а секретность была связана с тем, что обсуждались слишком серьезные вопросы, чтобы их можно было называть.

«Один из основных вопросов, это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси», - сказал Лукашенко.

Звучит туманно, но идея в общем-то понятна. Речь идет о том, что Беларусь будет закупать в Китае машины, оборудование и технологии. Собственно, делать все то, что Беларусь делает уже последние несколько лет. Потому что с тех пор, как мы рассорились со всеми западными соседями, Китай стал для нашей экономики основных источником всех инноваций. И это очень четко видно по структуре белорусско-китайской торговли.

За четыре месяца этого года белорусский экспорт в Китай составил около 680 миллионов долларов. Китайский импорт в Беларусь – два миллиарда. То есть мы продали в Китай в три раза меньше товаров, чем купили в Китае. Но важно же еще, какие это товары.

Китайский импорт в Беларусь – это машины, компьютеры, мониторы, двигатели, разнообразное оборудование. То есть, это технологический импорт. А половину белорусского экспорта в Китай за четыре месяца составили калийные удобрения. На втором месте – рапсовое масло, на третьем - древесина. Классический сырьевой набор.

Белорусские власти постоянно упрекают Запад в том, что Запад проводит неоколониальную политику. Рассматривает все остальные страны как источник сырья и рынок сбыта для своих товаров.

Но отношения Беларуси и Китая, это классический пример неоколониальной торговли. Когда мы очень дешево продаем свое сырье в обмен на продукцию гораздо более развитой промышленности. Ну примерно, как колонисты в Америке меняли устаревшие мушкеты и огненную воду на пушнину.

«Я очень благодарен своему другу и коллеге, давнему другу, что он подключил Беларусь к этому процессу», - сказал Лукашенко.

То есть Беларусь превратилась в сырьевой придаток Китая и рынок для сбыта китайских товаров. Причем очень маленький сырьевой придаток. И это отношения такой зависимости, освобождения от которой в обозримой перспективе не видно. Потому что белорусский экспорт в Китай в три раза меньше, чем китайский импорт в Беларусь. Классическая схема грабительской колониальной торговли.

И никакие новые рынки нам передовые китайские технологии не помогут освоить. Потому что произведенная из китайских комплектующих продукция будет дороже китайской. Привезти комплектующие в Беларусь чего-то же стоит. А с другой стороны, она будет хуже по качеству. Потому что копия всегда хуже неповторимого оригинала.

И конечно особенно иронично, что это происходит как раз тогда, когда белорусские власти рассказывают, как они своими высокими технологиями осваивают африканские страны. Но при этом теряют свой собственный рынок. Как в случае с открытием завода холодильников компании «Мидеа», который будет прямым конкурентом белорусского завода «Атлант».

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

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