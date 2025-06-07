Появилось первое видео со сбитым над Россией истребителем Су-35 1 7.06.2025, 13:28

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Горящий самолет распластался на земле.

Воздушные силы ВСУ показали видео с горящим вражеским истребителем Су-35. Его сбили над территорией РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Истребитель Су-35 уничтожили сегодня, 7 июня, на Курском направлении.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ показала видео со сбитым российским самолетом. На кадрах можно увидеть, как горит сбитый над Россией истребитель.

Напомним, что Россия активно применяет истребители Су-35. Этот самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей. Он также может наносить удары по наземной инфраструктуре или войскам.

Сам Су-35 - это модернизация Су-27. Но этот истребитель также имеет и другие новые и осовремененные версии, к примеру, Су-35С.

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