закрыть
7 июня 2025, суббота, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появилось первое видео со сбитым над Россией истребителем Су-35

1
  • 7.06.2025, 13:28
  • 2,080
Появилось первое видео со сбитым над Россией истребителем Су-35

Горящий самолет распластался на земле.

Воздушные силы ВСУ показали видео с горящим вражеским истребителем Су-35. Его сбили над территорией РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Истребитель Су-35 уничтожили сегодня, 7 июня, на Курском направлении.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ показала видео со сбитым российским самолетом. На кадрах можно увидеть, как горит сбитый над Россией истребитель.

Напомним, что Россия активно применяет истребители Су-35. Этот самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей. Он также может наносить удары по наземной инфраструктуре или войскам.

Сам Су-35 - это модернизация Су-27. Но этот истребитель также имеет и другие новые и осовремененные версии, к примеру, Су-35С.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров