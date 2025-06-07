закрыть
7 июня 2025, суббота, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китай закроет один из крупнейших НПЗ, который перерабатывает нефть из России

  • 7.06.2025, 13:46
Китай закроет один из крупнейших НПЗ, который перерабатывает нефть из России

Закрытие планируется в конце этого месяца.

Китайская госкомпания PetroChina закроет последний блок по переработке нефти на своем крупнейшем НПЗ Dalian Petrochemical Corp в северном Китае.

Об этом сообщает Reuters.

Закрытие планируется в конце месяца, сказали Reuters четыре источника в нефтяной отрасли. PetroChina остановит нефтяную установку на заводе Dalian Petrochemical Corp производительностью 200 000 баррелей в день, а установки вторичной переработки - в следующем месяце.

Это часть плана Китая по закрытию государственного завода-гиганта и созданию вместо него меньшего предприятия. PetroChina тем временем начнет сокращать запасы сырой нефти и другого сырья в этом месяце и очистит все запасы этой продукции до конца августа, сообщили два источника Reuters.

PetroChina начала процесс закрытия завода в Даляне еще в конце 2023 года. На этот завод приходится почти 3% национальных нефтеперерабатывающих мощностей Китая. Предприятие перерабатывает преимущественно российскую смесь сырой нефти ESPO с сибирских месторождений.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров