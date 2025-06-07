В минском Burger King умер мужчина 7.06.2025, 13:59

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Работники скорой пытались его реанимировать, однако это не помогло.

6 июня в ресторане Burger King в минском микрорайоне Каменная Горка умер мужчина. Об этом сообщил Telegram-канал «Стыдно Минск», несколько подписчиков прислали фото и видео с инцидентом.

Официальные органы не сообщали об этом случае, о личности мужчины нет данных. По информации очевидцев, ему стало плохо прямо в ресторане. Два пользователя упомянули эпилептический приступ.

Судя по фото и видео, работники скорой пытались его реанимировать, однако это не помогло. В итоге тело забрали сотрудники службы специальных перевозок. На месте также работали представители МВД и Следственного комитета.

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