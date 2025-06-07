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«Я был командиром корабля»: рассказ пленного российского капитана

  • 7.06.2025, 14:36
«Я был командиром корабля»: рассказ пленного российского капитана
Иллюстративное фото

Откровенные признания оккупанта записали на видео.

Капитан-лейтенант Мамаев Алексей в 2013 году занимал должность командира тральщика на Черноморском флоте. Тогда его карьера выглядела стабильной, однако после острого конфликта с руководством, он был уволен из Вооруженных сил Российской Федерации по статье. Это, фактически, поставило крест на его военной карьере - по крайней мере, на долгие годы.

Однако в 2024 году, уже в условиях полномасштабной войны России против Украины, Мамаев решил сделать попытку вернуться во флот. По его словам, именно обещания о восстановлении на военно-морской службе и восстановление в офицерском звании стали решающими в принятии решения подписать контракт с Министерством обороны РФ.

В составе вооруженных сил агрессора он отправился на войну против Украины, фактически согласившись участвовать в преступной агрессии в обмен на карьерные перспективы.

В интервью, которое опубликовано на ютуб-канале Бутусов Плюс, Мамаев рассказал, что был «готов пройти через все, лишь бы снова вернуться на мостик корабля», сообщает Цензор.НЕТ.

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