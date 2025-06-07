В Западной Африке — всплеск заболеваемости оспой обезьян
- 7.06.2025, 14:39
Будет ли глобальная эпидемия?
Сьерра-Леоне столкнулась с резким ростом числа случаев заражения вирусом mpox (оспа обезьян), что ставит под угрозу как систему здравоохранения страны, так и региональную стабильность в Западной Африке. За последний месяц зафиксировано более 3000 случаев заражения и 15 смертей, что составляет более половины всех новых случаев заболевания в Африке, пишет Nature.
По данным вирусологов, реальное число инфицированных может быть как минимум в четыре раза выше. Анализ 76 геномов вируса, опубликованный 28 мая на форуме Virological.org, указывает, что вспышка началась еще в ноябре 2024 года.
Эпидемиологи предупреждают о стремительном росте числа заболевших, особенно среди молодежи в столице Фритауне. Многочисленные случаи полового пути передачи инфекции — особенно среди работников секс-индустрии — указывают на активное распространение вируса по плотным социально-сексуальным сетям. Анализы показывают, что текущая вспышка вызвана тем же штаммом (clade IIb), что и глобальная эпидемия 2022 года.
Учитывая начало сезона дождей и ограниченные ресурсы системы здравоохранения, прогнозы по сдерживанию инфекции в Сьерра-Леоне остаются мрачными. Тем временем, соседние страны также борются с ростом числа случаев mpox, особенно в Центральной Африке, где циркулирует другой опасный штамм вируса — clade Ib, также способный передаваться половым путем.