«С дрожащими руками вводила данные» 1 7.06.2025, 14:43

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Иллюстративное фото

Стобалльники ЦЭ рассказали, как готовились и куда хотят поступать.

В этом году максимальный результат на централизованном экзамене — сто баллов — получили 622 выпускника. Некоторые из них рассказали местным изданиям, как готовились к экзаменам, с какими эмоциями встретили новость «о сотке» и куда планируют поступать дальше, пишет «Зеркало».

Абитуриенты на ЦЭ. Скриншот видео СТВ

100 баллов по истории Беларуси

София Козей, выпускница средней школы № 1 имени А. Пушкина, город Узда.

— Не ожидала, что будет самый высокий балл. Я рассчитывала баллов так на 90, может, чуть больше. Но я рада результату, — рассказала выпускница местному изданию zorkanews.by. — Историю нужно знать, как и уметь находить причинно-следственные связи, включать логическое мышление. Это очень интересный предмет.

Дополнительно к школьным урокам София занималась с учительницей Илоной Трацевской, а также изучала темы самостоятельно и на онлайн-занятиях с репетитором.

— День, когда станут известны результаты первого ЦЭ, что сдавала, ожидала с волнением. Иногда даже вспоминала задания, что там были. А были ведь и такие, где без логики — никак. Но это уже позади. Мне уже интересно, какой балл по второму ЦЭ будет.

100 баллов по английскому языку

Мария Залесская, выпускница Колодищанской средней школы № 2.

— С 7-класса начала прокачивать свои знания. Хотела бегло читать и свободно разговаривать на английском. И да, мне это удалось! — поделилась девушка с местным изданием pristalica.by. — Читала в оригинале книги, смотрела фильмы на иностранном. Все это помогло достичь такого результата.

Также выпускница поблагодарила своего преподавателя.

— В нашей школе работает Ирина Бладыко. Именно она многому меня научила, готовила меня к олимпиадам и привила любовь к английскому. Спасибо огромное ей за это!

100 баллов по биологии

Арина Будилко, выпускница средней школы № 3 им. В.Л.Сосонко, город Вилейка.

— Честно говоря, я думала, что допустила много ошибок. Поэтому совершенно не ожидала такого результата, — призналась выпускница местному изданию «Шлях Перамогі». — О том, что получила 100 баллов, узнала от классного руководителя Олеси Алиевны. Были слезы радости… Мама очень обрадовалась, а папе я пока еще не сказала — хочу лично поделиться новостью, когда он вернется с работы.

К экзамену Арина начала готовиться заранее — еще в конце июля прошлого года. Она основательно повторяла материал с 7-го класса, решала задания из прошлых лет, работала с теорией, а если что-то было непонятно, обращалась к педагогу по биологии Оксане Послед.

— Самым трудным для меня оказалось последнее задание, — рассказывает Арина. — Нужно было определить путь прохождения лекарства. Еще немного растерялась на вопросе о строении головного мозга. Но я вовремя собралась — и всё решила правильно.

Девушка планирует поступать в медицинский университет на фармацевтический факультет. «На днях сдала последний ЦТ… остается только ждать результатов», — рассказала абитуриентка.

100 баллов по английскому языку

Анна Карницкая, выпускница гимназии № 1 Дзержинска.

— С дрожащими руками я сегодня вводила данные на сайте РИКЗ, — рассказала выпускница местному изданию dzr.by. — Когда зашла в личный кабинет, то на несколько секунд закрыла глаза. Открыв их, узнала, что написала ЦЭ на 100 баллов. Я так давно об этом мечтала, что сначала даже не поверила своим глазам! Меня до сих пор переполняют эмоции!

Первой о результате девушки узнала ее учитель английского языка Оксана Антоновна Вайтеховская.

— Я благодарна своему педагогу за труд и знания, которые она в меня вложила. И поэтому первым делом я позвонила именно Оксане Антоновне, чтобы обрадовать ее. А потом уже сообщила родителям. Они всегда меня поддерживали и выкладывали все силы в мое образование.

По словам гимназистки, 100 баллов на ЦЭ — это результат упорного труда на протяжении многих школьных лет. Важную роль здесь также сыграли такие качества, как ответственность и самодисциплина.

— [Советую] учить предметы с самого начала курса в школе, ежедневно усердно работать, ведь только так можно достичь высоких результатов. А еще советую относиться к экзаменам как к очередному этапу в жизни, который просто нужно достойно пройти.

Также Анна сдавала английский язык и историю Беларуси. В дальнейшем она планирует поступать в Минский государственный лингвистический университет.

100 баллов по математике

Иван Бердник, выпускник СШ № 2, город Копыль.

С максимальным результатом на централизованном экзамене Ивана поздравил Telegram-канал местного издания «Слава працы». Поздравили с успехом и учителя математики Ивана — Татьяну Николаевну Лазюк.

Раньше местные СМИ не раз писали о способном школьнике: он участвовал в республиканских олимпиадах по информатике и рассказывал об увлечением программированием.

— Начинал я посещать занятия по спортивному программированию с восьмого класса. Увлекся и стал более углубленно заниматься этим предметом. К тому же, программирование связано и с моей будущей профессией, которой я хотел бы посвятить свою жизнь. Поэтому в дальнейшем планирую поступить в БГУИР, — говорил он в интервью местному изданию «Слава працы».

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