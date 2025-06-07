Россия заявила о переносе обмена пленными 7.06.2025, 14:46

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Украина видит в этом давление.

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Украина якобы перенесла обмен пленными. Это заявление в Киеве расценивают как попытку давления на украинских переговорщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник и публикацию Мединского в Telegram.

Как утверждает Мединский, российская сторона якобы еще вчера доставила 1212 тел погибших украинских военных в район обмена, остальные тела из 6000 еще направляются к месту. Также россияне якобы передали Украине первый список из 640 раненых, тяжелобольных и молодых пленных, чтобы начать обмен.

«Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными», - заявил Мединский.

Источник РБК-Украина, информированный о процессе подготовки обмена, назвал заявление Мединского о доставке тел погибших фейком.

«Во-первых, никакой репатриации вчера не произошло, россияне распространяют фейки. Во-вторых, они пытаются давить на переговорную группу. Обмен готовится, а любые подробности могут очень сильно повлиять на это. Это чувствительный вопрос», - сказал собеседник РБК-Украина.

Напомним, во время второго раунда мирных переговоров в Стамбуле Украина и РФ договорились об обмене 6000 на 6000 тел погибших военных, а также обмен раненых, тяжелобольных и молодых военнопленных.

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