Сколько стоит клубника на рынке, в магазинах и на лотках в Минске?
- 7.06.2025, 15:07
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Цены разительно отличаются.
Журналисты издания «Смартпресс» изучили цены на самую востребованную в июне ягоду — клубнику — на Комаровке и «в городе». Оказалось, что цифры на ценниках отличаются в несколько раз.
На рынке можно купить клубнику и по 10 рублей, и по 13, и по 15. Более дешевая ягода традиционно появляется во второй половине дня. А в пятницу вечером была в продаже клубника и за 9 рублей за надписью на ценнике «после дождя». При близком рассмотрении было видно, что ягода слегка мокрая, хотя и крупная.
В крупных торговых сетях клубника преимущественно расфасована в маленькие лотки по 200−250 граммов, которые стоят около 6−9 рублей.
А вот на открытых сезонных торговых точках в разных районах Минска за килограмм клубники просят от 20 до 30 рублей. Причем и эта клубника имеет немало своих покупателей за счет удачного расположения торговой точки.
Цены на другие сезонные фрукты на сезонном рынке «Комаровки» сейчас такие:
черешня — 20 рублей за килограмм;
абрикосы — 10 рублей за килограмм, но несложно найти и за 8−9 рублей за кило;
персики — 15 рублей за килограмм;
голубика — 50−70 рублей за килограмм;
ежевика — 80 рублей за килограмм.