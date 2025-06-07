В Ростовской области РФ вспыхнул склад с комплектующими для дронов

В Ростовской области РФ вспыхнул склад с комплектующими для дронов1
- 7.06.2025, 15:22
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Видеофакт.
В Азове Ростовской области РФ произошел масштабный пожар на складе пластика и полимерных материалов. Там изготавливали комплектующие для дронов.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, к тушению пожара привлекли 13 бригад спасателей.
«И к хорошим новостям. Горящая р*сня. В Азове Ростовской области по адресу в районе ул. Победы, 47 Ж вдруг вспыхнул склад пластика и полимерных материалов, где изготавливали комплектующие для дронов», – говорится в сообщении.
По данным российского министерства чрезвычайных ситуаций, горит склад площадью 2000 квадратных метров. На месте пожара работают 37 спасателей и 13 единиц техники.
В местных каналах отметили, что склад, где возник пожар, находится по дороге на Пешково. Там хранится полимерная продукция. Однако официально о причинах пожара не сообщается.
Утром 7 июня местный Telegram-канал «Новости Ростова» со ссылкой на официальное сообщение российского МЧС писал о ракетной опасности в регионе. Позже был дан отбой.