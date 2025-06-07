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Жителей трех регионов Беларуси предупредили о граде и сильных грозах

  • 7.06.2025, 15:29
  • 1,796
Жителей трех регионов Беларуси предупредили о граде и сильных грозах

По всей стране действует оранжевый уровень опасности.

В Беларуси грядущие сутки обещают быть непростыми, ведь прогноз от спасателей не сулит ничего хорошего, пишет Tochka.by.

МЧС выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, к которым белорусам стоит приготовиться 8 июня. Кроме того, по всей стране действует оранжевый уровень опасности.

Дождем и сильным ветром людей уже не удивишь, но этот прогноз точно будет в центре внимания.

Дело в том, что в МЧС предупредили жителей сразу трех регионов Беларуси, что в воскресенье, 8 июня, там пройдет град.

Его стоит ждать в Брестских и Минских областях. Однако это лишь пол беды, ведь местами также пройдут сильные грозы с порывистым ветром.

Больше всех не повезет Гомельской области. Этот регион собрал настоящее погодное комбо. Местных жителей МЧС предупреждает сразу о ливнях, грозах, сильном ветре, граде и, вишенка на торте, жаре до 30°С.

К слову, о температуре: по стране будет ночью от +15 до +21, а вот днем пригреет от +21 до +27, местами будет сразу +30.

Каким будет июнь?

Мировые прогностические центры предполагают, что в июне средняя месячная температура воздуха ожидается от +15 до +18°C.

Этот показатель близок к климатической норме. В переводе на простой язык, июнь будет не очень жарким. Ждем умеренно теплую и в целом комфортную погоду.

В большинство дней стоит готовиться к температуре от +19 до +25°C. Иногда воздух будет прогреваться до +30°C.

Ночи окажутся в меру теплыми – от +9 до +12°C.

А дожди?

Месячное значение осадков может слегка превысить средние многолетние.

Синоптики предполагают, что в июне будет до 15 дождливых дней. Но в течение месяца они распределятся неравномерно.

Вместе с дождями могут быть грозы, а иногда град и шквалистый ветер. Стоит быть готовыми и к туманам.

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