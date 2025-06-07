Newsweek: Газовая мечта Путина угасла 7.06.2025, 15:32

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Газпром отказался от газового хаба в Турции.

Российская компания «Газпром» тихо свернула проект по созданию газового хаба в Турции, который должен был вернуть России позиции на европейском рынке после вторжения в Украину, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

После прекращения поставок по «Северному потоку» и истечения транзитного договора с Украиной в 2024 году Москва рассматривала Турцию как альтернативный маршрут для экспорта газа в Европу. Однако «Газпром» признал проект экономически нецелесообразным.

Путин активно продвигал проект и даже получил поддержку Анкары, стремящейся стать международным газовым хабом. Но турецкая сторона настаивала на праве самостоятельно продавать российский газ, что Кремль не готов был принять.

Аналитики отмечают, что с начала конфликта в Украине Европа начала активно отказываться от российского газа, увеличив закупки у Норвегии и США. Евросоюз планирует полностью прекратить импорт газа из РФ к 2027 году.

Помимо политических разногласий, препятствием для проекта стали и технические ограничения: существующая инфраструктура в Турции не способна обеспечить значительные объемы поставок в ЕС.

Россия надеется компенсировать потери на европейском рынке поставками газа в Китай через будущий трубопровод «Сила Сибири – 2», однако проект пока не получил одобрения Пекина. Альтернативный маршрут через Казахстан также не вызывает интереса у Китая.

Таким образом, амбициозный план Путина по возобновлению влияния в Европе через Турцию, похоже, окончательно провалился.

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