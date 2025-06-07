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ИИ начал заменять фитнес-тренеров

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  • 7.06.2025, 15:41
ИИ начал заменять фитнес-тренеров
Фото: Getty Images

Нейросеть лучше мотивирует и экономит деньги.

Одна из читательниц Business Insider (перевод — сайт Charter97.org) поделилась историей, как заменила личного тренера искусственным интеллектом — и в результате улучшила физическую форму, дисциплину и сэкономила сотни долларов.

«Я тратила более $100 в месяц на абонементы в спортзал, персональные тренировки и спортивную одежду. При этом не становилась ни сильнее, ни стройнее», — рассказывает она.

Поворотным моментом стала замена тренера на ChatGPT и другие ИИ-сервисы. «Я уже использовала ИИ для рецептов, планирования путешествий и поиска информации. Оказалось, что с тренировками он справляется не хуже».

Она начала с составления индивидуальных программ и анализа прогресса каждую неделю. ChatGPT также помог ей разобраться с вопросами дисциплины, мотивации и составлением рациона.

Среди полезных бесплатных приложений, рекомендованных ИИ, — Cronometer для подсчета калорий и нутриентов, Hevy для отслеживания повторений и подходов, и Gymmade — каталог упражнений с пошаговой анимацией.

«ChatGPT стал моим ментором. Он объяснил, зачем нужен белок, сколько его нужно потреблять и в каких продуктах он содержится. Я начала следовать простым планам питания и получила первый видимый результат уже через пару недель».

Результаты оказались впечатляющими: увеличилась сила и выносливость, улучшилось настроение. «Я удвоила рабочий вес и начала видеть рельеф мышц — впервые за долгое время», — говорит она.

Главное, по ее словам — не приложение, а «автономия». «ИИ дал мне возможность взять ответственность за здоровье в свои руки — и перестать ассоциировать фитнес с постоянными тратами».

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