ИИ начал заменять фитнес-тренеров

ИИ начал заменять фитнес-тренеров2
- 7.06.2025, 15:41
Нейросеть лучше мотивирует и экономит деньги.
Одна из читательниц Business Insider (перевод — сайт Charter97.org) поделилась историей, как заменила личного тренера искусственным интеллектом — и в результате улучшила физическую форму, дисциплину и сэкономила сотни долларов.
«Я тратила более $100 в месяц на абонементы в спортзал, персональные тренировки и спортивную одежду. При этом не становилась ни сильнее, ни стройнее», — рассказывает она.
Поворотным моментом стала замена тренера на ChatGPT и другие ИИ-сервисы. «Я уже использовала ИИ для рецептов, планирования путешествий и поиска информации. Оказалось, что с тренировками он справляется не хуже».
Она начала с составления индивидуальных программ и анализа прогресса каждую неделю. ChatGPT также помог ей разобраться с вопросами дисциплины, мотивации и составлением рациона.
Среди полезных бесплатных приложений, рекомендованных ИИ, — Cronometer для подсчета калорий и нутриентов, Hevy для отслеживания повторений и подходов, и Gymmade — каталог упражнений с пошаговой анимацией.
«ChatGPT стал моим ментором. Он объяснил, зачем нужен белок, сколько его нужно потреблять и в каких продуктах он содержится. Я начала следовать простым планам питания и получила первый видимый результат уже через пару недель».
Результаты оказались впечатляющими: увеличилась сила и выносливость, улучшилось настроение. «Я удвоила рабочий вес и начала видеть рельеф мышц — впервые за долгое время», — говорит она.
Главное, по ее словам — не приложение, а «автономия». «ИИ дал мне возможность взять ответственность за здоровье в свои руки — и перестать ассоциировать фитнес с постоянными тратами».